محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة الطلاب بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار.

وشهدت عدد من المناطق بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأعلنت محافظة مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس وعقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل مع الأزمة بدءا من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

سيناريوهات التعامل مع الأزمات

وشهد شعيب سيناريو سرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو 4 بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو 7، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

كما شهد محافظ مطروح، اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة منها مجلس مدينة مرسي مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإطفاء، والاسعاف وغيرها ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4.