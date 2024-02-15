تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من شوارع مطروح

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة والتعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، حيث شهدت المحافظة أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة، منذ مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، مع الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

وشدد محافظ مطروح، على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومجالس المدن والحماية المدنية وشركة الكهرباء وغيرها بالتأهب والجاهزية مع التأكيد على حضور رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكل الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وتسليك شنايش صرف مياه الأمطار بالميادين والشوارع وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد محافظ مطروح، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية مع مناشدة المواطنين وسائقي السيارات بالالتزام بالسرعة المقررة على الطريق، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو أى مصادر للكهرباء في الشارع،وعدم الاقتراب من الأعمدة والأشجار خاصة مع حركة الرياح والابلاغ عن أي طارئ.

كما رفعت مديرية الصحة بمطروح درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على جاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد قرر مساء أمس الأربعاء، تعطيل الدراسة اليوم الخميس للمدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.