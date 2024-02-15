وكيل "صحة مطروح" يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع عدم استقرار الطقس

وجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.

انعقاد غرفة الأزمات

وشدد وكيل وزارة الصحة بمطروح على مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة، والأسنان" بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد غرفة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة والاستقبال والطوارئ، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية.

وفي سياق آخر، كان الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قد أجرى، السبت الماضي، مرورًا مفاجئًا على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ويتابع ميدانيًا تشغيل مصاعد المستشفى بعد تسليمها من خلال لجنة هندسية متخصصة.

تقديم الخدمة الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم العمليات والعناية المركزة والعيادات الخارجية وقسم الاستقبال والمعمل، واطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية الداخلية وصيدلية نفقة الدولة، موجهًا مدير المستشفى بإعادة النظر فى آليات العمل بالصيدلية وتلاقي بعض الملاحظات العاجلة، وتابع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى ومرور الأطباء على جميع الحالات بمختلف الأقسام.

والتقى "سالم" عددًا من المرضى والمترددين، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، حيث تأكد من التشغيل الفعلي لمصعد مستشفى الأطفال التخصصي وانتظام العمل به.

ثم انتقل وكيل وزارة الصحة للمجلس الطبى العام "القومسيون"، لمتابعة انتظام الجلسات به، واطلع على مؤشرات الأداء وكذلك الملفات المرتجعة، حيث ناقش الدكتورة نشوة عبدالمنعم فى أسباب الارتجاع لدراستها والعمل الجدي على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لها، موجهًا إدارة المجلس الطبى بسرعة اتخاذ إجراءات الشراء للمستلزمات التى أوشكت على النفاد من منظومة هيئة الشراء الموحد وبصفة عاجلة.