الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية لخريجي الأزهر بمطروح عن دور مقاصد الشريعة في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح، حول دور مقاصد الشريعة في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي، وذلك بحضور عميدة المعهد جمالات عبدالرؤوف.    

جاء ذلك بناء علي تعليمات رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ عبد العظيم سالم، بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس المعاهد الأزهرية، لتصحيح الأفكار المغلوطة ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

حاضر في الندوة الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، والذي أوضح أن الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحًا، وتعريف الاستقرار المجتمع وتحديد المسؤولية المشتركة.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي

واستعرض "الشرقاوي" خلال اللقاء طرق تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال المعرفة بالشريعة، التي تعزز قيمًا مثل الصدق والنزاهة واحترام الآخرين، لخلق مجتمع أكثر تماسكًا وتناغمًا، مما يمكن أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي بشكل عام، وتعزيز الإنصاف والمساواة والعدالة.

وفي نهاية الندوة، طرح الشيخ صابر الشرقاوي عددا من الأسئلة على الطالبات تدور حول موضوع الندوة، وتم توزيع جوائز عينية على الطالبات المتميزين، مقدمًا الشكر لإدارة المعهد والاخصائية الاجتماعية مروة الفولي لحسن التنظيم.

وفي سياق أخر كان قد نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لقاء تثقيفيا لتلاميذ معهد  خالد بن الوليد الأزهري، تحت عنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام

وتناول اللقاء حديث الشيخ  هشام محمد، عضو المنظمة بمطروح، عن مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام والذي يقوم علي الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، مستشهدا بقوله تبارك وتعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

1000143938
1000143938
1000143947
1000143947
1000143935
1000143935
1000143944
1000143944
1000143932
1000143932
1000143941
1000143941
ندوة تثقيفية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محافظة مطروح دور مقاصد الشريعة في تحقيق السلام والاستقرار الإجتماعي مطروح

مواد متعلقة

"خريجي الأزهر" بمطروح تنظم لقاء عن التكافل الاجتماعي في الإسلام

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ"الجنائية الدولية" بشأن هجوم إسرائيل على رفح

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟