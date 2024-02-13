ندوة تثقيفية لخريجي الأزهر بمطروح عن دور مقاصد الشريعة في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح، حول دور مقاصد الشريعة في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي، وذلك بحضور عميدة المعهد جمالات عبدالرؤوف.

جاء ذلك بناء علي تعليمات رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ عبد العظيم سالم، بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس المعاهد الأزهرية، لتصحيح الأفكار المغلوطة ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

حاضر في الندوة الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، والذي أوضح أن الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحًا، وتعريف الاستقرار المجتمع وتحديد المسؤولية المشتركة.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي

واستعرض "الشرقاوي" خلال اللقاء طرق تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال المعرفة بالشريعة، التي تعزز قيمًا مثل الصدق والنزاهة واحترام الآخرين، لخلق مجتمع أكثر تماسكًا وتناغمًا، مما يمكن أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي بشكل عام، وتعزيز الإنصاف والمساواة والعدالة.

وفي نهاية الندوة، طرح الشيخ صابر الشرقاوي عددا من الأسئلة على الطالبات تدور حول موضوع الندوة، وتم توزيع جوائز عينية على الطالبات المتميزين، مقدمًا الشكر لإدارة المعهد والاخصائية الاجتماعية مروة الفولي لحسن التنظيم.

وفي سياق أخر كان قد نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لقاء تثقيفيا لتلاميذ معهد خالد بن الوليد الأزهري، تحت عنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام

وتناول اللقاء حديث الشيخ هشام محمد، عضو المنظمة بمطروح، عن مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام والذي يقوم علي الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، مستشهدا بقوله تبارك وتعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

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