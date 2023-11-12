"خريجي الأزهر" بمطروح تنظم لقاء عن التكافل الاجتماعي في الإسلام

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لقاء تثقيفيا لتلاميذ معهد خالد بن الوليد الأزهري، تحت عنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

مفهوم التكافل الإجتماعي في الإسلام

وتناول اللقاء حديث الشيخ هشام محمد، عضو المنظمة بمطروح، عن مفهوم التكافل الإجتماعي في الإسلام والذي يقوم علي الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، مستشهدا بقوله تبارك وتعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

صور التكافل الإجتماعي

واستعرض عضو المنظمة خلال اللقاء بعض صور التكافل الإجتماعي في الإسلام،

والتي منها الزكاة، ونفقة الأقارب الفقراء على القريب الغني، ونفقة الزوجة على الزوج والأبناء على الأب، ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد القادر، ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج على أخيه الذي يرثه.

أثر التكافل على المجتمع

ومن جانبه أوضح الشيخ محمود علم، عضو المنظمة بمحافظة مطروح، أثر التكافل على المجتمع وأهميته خاصة أيامنا هذه والمعاناة التي يعانيها الغير قادرين والمرضى والغارمين ودور المعاينة والمساعدة في الأخذ بأيديهم، كما بين أثر ذلك على إزالة مشاعر الحقد والحسد تجاه الغني وشيوع روح المحبة والود والتسامح بين أفراد المجتمع.

كما تم تنفيذ ورشة تعريفية لفريق مكتبة مصر العامة أدارتها دولت عزت مسئول الإعلام والترجمة بالمكتبة حيث تناولت فيها الحديث عن طرق الاستفادة من العضوية بالمكتبة، والخدمات والأنشطة التي تنفذ مع رواد المكتبة، والقواعد العامة، التي يجب الالتزام بها عند دخول المكتبة، مؤكدة على إعلان أسامة المرسي مدير عام المكتبة مشاركة قاعة اطلاع الكبار في تحدي القراءة العربي بتوفير المواد العلمية والإرشاد الأكاديمي للطلاب المشاركين بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الاستعارات الجماعية لمكتبات المدارس