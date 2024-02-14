الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية".. لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح

لقاء تثقيفي بمعهد
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لقاءا تثقيفيا لطالبات معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، تحت عنوان «موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية»، وذلك بحضور إيمان عبدالحليم، عميدة المعهد وحازم الشناوي، أمين المكتبه ومعلمات المعهد.

 

أدار اللقاء فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة، حيث أكد  أن الإسلام كفل حماية المدنيين، وعدم استهدافهم عمدًا فى أثناء سير العمليات القتالية، فيقول تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾  مشيرا إلى موقف السنة النبوية من ذلك بتوضيح من يجب حمايتهم حال القتال ما لم يشاركوا فى المعركة، وهم: النساء والأطفال والمسنُّون والرهبان والعُسفاء، وهم الأجراء المستقدمون لأداء خدمات ومهام معينة للعدو فى ساحة المعركة، لكنهم لا يشاركون فى العمليات القتالية الفعلية، كذلك المرضى والمكفوفين والمقعدين والمزارعين والتجار والصناع إلا إذا اشتركوا فى القتال.

 

كما تطرق إلى موقف الإسلام من استهداف دور العبادة،  والحفاظ عليها لأنها أماكن يذكر فيها اسمه، ووصف القرآن الكريم اتباع سيدنا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة، كما وصف كذلك أتباع ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

 

وفي نهاية اللقاء قامت الطالبات بتوجيه عدد من الأسئلة حول موضوع اللقاء، كذلك بعض الاستفسارات حول بعض القضايا الفقهية، وتم الرد عليها وتوزيع جوائز عينيه على الطالبات المتميزات.

 

لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
لقاء تثقيفي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز بمطروح
فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محافظة مطروح لقاءا تثقيفيا موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية مطروح

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