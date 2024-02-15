الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفنى لأنشطة الاقتصاد المنزلى

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى الذي تم تنظيمه بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

- الأعمال الفنية والمعروضات

وتفقد وكيل تعليم مطروح أركان المعرض والتي اشتملت على عديد الأعمال الفنية والمعروضات المستوحاة من البيئة، مثمنًا الجهد المبذول لإقامة وإعداد المعرض وإخراجه بمظهر جيد مشرف.

- تفعيل التدريب العملي

وأشاد شحاتة بالجهد المتميز والعطاء الزاخر لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي خلال الفصل الدراسي الأول، مثمنًا تفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي للفروع المختلفة للمادة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.

وقام وكيل الوزارة بتكريم المعلمات والموجهات المتميزات تقديرًا لجهودهن المثمرة وعطاءاتهن الزاخرة خلال المرحلة الماضية، والحصول على عديد المراكز المتقدمة جمهوريًا.

وفي سياق آخر، كان قد أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح جولة ميدانية مفاجئة سابقة لمتابعة مسار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني في يومه الثالث، وتفقد مدرسة "حويل" الابتدائية المشتركة، وأولاد سعداوي الابتدائية، وسيدي خليفة الإعدادية المشتركة بالساحل الشمالي، والتابعة لإدارة الحمام التعليمية.

برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، وتابع مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك مستوى طلاب سيدي خليفة الإعدادية في القواعد النحوية العربية واللغة الإنجليزية، موجهًا مديري المدارس الثلاث بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدا لهم أن هذا الجيل هم مستقبل مصر الذي يعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الفني
معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى وكيل تعليم مطروح أنشطة الاقتصاد المنزلى الاقتصاد المنزلى مطروح

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وكيل "تعليم مطروح" يوجه بتنظيم برنامج لتحسين مستوى القراءة والكتابة

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