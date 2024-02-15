الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تشهد ختام فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت اليوم فعاليات تدريب برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح، بمشاركة 61 سيدة من مطروح ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية. 

تسليم الشهادات

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز برنامج التدريب الذى استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع ضمن المرحلة الثانية بمحافظة مطروح عدد ٦١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح،مع الاشادة بفعاليات البرنامج لرفع كفاءة وتدريب المشاركات، وتأهيلهن بمزيد من الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة بما يعمل على خلق مزيد من الكوادر النسائية بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة، ومواكبة جهود التنمية والارتقاء بالمستوى الوظيفي بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين. 

الأكاديمية الوطنية للتدريب

ووجه محافظ مطروح، الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها، وما يبذل من تطوير في منظومة التدريب وبما يواكب جهود الدولة المصرية والاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا مع تولى العديدات منهن للمناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة، وغيرها من المناصب القيادية متمنيا لجميع المتدربات التوفيق.

إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج وما يهدف إليه في الحياة العملية والوظيفية، مشيرا إلى  أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة، ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة مع تبادل الخبرات. 

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برنامج المرأة تقود بمطروح الأكاديمية الوطنية للتدريب مكتبة مصر العامة نائب محافظ مطروح مطروح

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