شعيب يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار في مدينتي "مرسي مطروح وبراني"

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التى شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار ع إنخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية بالمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه على مدار اليوم لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار24 ساعة، بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

مدينة مرسي مطروح

ففى مدينة مرسي مطروح تواصل معدات وأفراد مجلس المدينة برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى جهود إزالة المياه بشارع الجلاء وشكري القواتلي ، وشارع المحطة وبمنطقة مقابر المغاربة وكفر الشيخ ومتابعة جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بسيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والتأكد من تصريف بلاغات شنايش صرف مياه الأمطار بصرف المياه للاسراع في إزالة المياه لتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

الطريق الدولى مطروح اسكندرية

كما تمت المتابعة الميدانية لإزالة تراكمات مياه الأمطار بشارع الريفية والكيلو واحد وعلى الطريق الدولى مطروح اسكندرية بمناطق الكيلو ثلاثة وأربعة وسبعة على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح وتكثيف جهود إزالة وسحب تراكمات المياه خاصة مع أعمال الحفر وتوسعة وتطوير الطريق الدولى من الكيلو ٨ إلى داخل المدينة وكذلك تكثيف الجهود بالشوارع والميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحى

كما قامت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مجلس مدينة العلمين برئاسة الأستاذ عبد السلام كويلة. رئيس المدينة بأعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي بقرية سيدى عبدالرحمن والعلمين بالتعاون مع سيارات مجلس مدينة العلمين،كما قامت مدينة الضبعة برئاسة الدكتوى عماد الدين عبد الله رئيس المدينة بإزالة تراكمات المياه بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الطريق الدولى الساحلى.

مدينة براني

وقام مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رىيس المدينة وبمتابعة ميدانية من الاستاذ عادل منصور نائب رئيس المدينة بإزالة تراكمات مياه الأمطار داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

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