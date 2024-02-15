الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح بالمرور الميداني لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار بشوارع وسط المدينة والطريق الدولى الساحلى مطروح أسكندرية من الكيلو واحد بمدخل مدينة مرسى مطروح والكيلو ٢ والكيلو ٤ مع التشديد على الإسراع في سحب تراكمات المياه بما لا يعيق حركة السيارات والمواطنين خاصة مع أعمال الحفر وتوسعة وتطوير الطريق الدولى الساحلى من الكيلو ٨ حتى داخل المدينة.

وتفقد السكرتير العام مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة جهود جميع أجهزة المحافظة بمجالس المدن في إزالة تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بسيارات ومعدات وأفراد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية ومجالس المدن والتأكد من تصريف شنايش بلاعات صرف مياه الأمطار للإسراع في إزالة المياه لتيسير حركة المرور أمام السيارات  والمواطنين.

_ رفع درجة الاستعداد

وشدد محافظ مطروح على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

_ إزالة مياه الأمطار

وأشار إلى استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه  الأمطار  لتيسير حركة المرور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة،التى شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس.

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الطريق الدولي السكرتير العام لمحافظة مطروح إزالة تراكمات مياه الأمطار مطروح محافظ مطروح

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