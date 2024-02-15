محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمواجهة الطقس السيئ

أصدر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابيراللازمة للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة خلال يومى الخميس والجمعة ١٥ و١٦ فبراير الجارى، نتيجة منخفض جوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.



وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق والتعامل العاجل والفوري مع أي تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، موجها بمتابعة تطهير مخرات السيول، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين وقائدى المركبات، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخى الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأى مستجدات متوقعة نتيجة لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه، وتيسير الحركة المرورية والمشاه مشددا على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد أى حالة طارئة وأن غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة سوء الأحوال الجوية لتلقي أي مشكلات وحلها فورا.



وتهيب المحافظة بجميع المواطنين والسائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.



هذا وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي أحداث طارئة على رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.