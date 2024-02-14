"تضامن المنيا": قافلتان طبيتان لدعم 250 مريضًا بقرى المحافظة

نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا خلال النصف الاول من شهر فبراير، استهدفا تقديم الدعم الطبي لـ250 مريضًا ومريضة بقريتي الجزائر والسراريه بمركز سمالوط وقرى شمس الدين وعزبة دكتور عبدالرازق وعزبه العرب بمركز بني مزار.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن القافلتتين تضمنتا الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 54حالة مشيرًا الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

أضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نفذت بمحافظة المنيا عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.