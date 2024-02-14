إحالة 11 طبيبًا وإداريًا بوحدات أبوقرقاص الصحية للتحقيق
أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 11 طبيبًا وممرضًا وإداريًا بالوحدات الصحية بقري المركز للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص يرافقه اشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية بقري كوم المحرص وبنى موسى وقرية الفقاعى.
وتابع “أبو سداح” خلال الجولة، انتظام العاملين بالوحدة خلال الفترة الصباحية، تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضمانًا لراحة المواطنين.
وأثناء الجولة، تبين عدم تواجد 11 من الاطباء والتمريض والاداريين بالوحدات وتم تحويلهم للتحقيق لتركهم العمل حيث شدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.
وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.