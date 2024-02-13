إزالة وإيقاف 100 حالة تعدٍ ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، ضمن تنفيذ أعمال الموجة 22" حملات مستمرة لإزالة التعديات وتنفيذا لتوجيهات اللواء أوسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدي بكل أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

من جانبه، قاد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، حملة لمواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحضور حكمدار شمال المنيا وحسن محمد نائب ويسرى محمد نائبا رئيس المركز ورؤساء القري ومسئولين أملاك الدولة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات وبتأمين قوات مركز شرطة مغاغة، حيث تمت إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بقرية دهروط والشيخ زياد.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أنه في إطار إزالة التعديات وضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٣ حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف، حيث قام محمد عيد رئيس حى غرب بإزالة وردم حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بشارع المدينة وشارع الاقصر، كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولى الإزالات والتنظيم وحماية الأراضى من إزالة ٨ حالات تعد على أرض زراعية فى المهد خارج الحيز العمرانى عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية وحوائط واسوار بالبلوك الحجرى بعزبة الدكر وقريه صفط وكفر الغرباوى على مساحة ٨ قراريط و٤ أسهم وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بفك شدة خشبية لدور أرضي بتقاطع شارع الطراد مع شارع البحر وردم حالة حفر لبشة (حصيرة) في المهد لقطعة أرض مساحتها 200 متر بالشارع الأول بالتقسيم السابع، هذا الى جانب ايقاف تغير نشاط شقة من سكنى لتجارى بشارع ترعة أبوحسيبة وتم رد الشىء لأصلة وتم التحفظ على قايم المحل بمخازن الحي وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى نزلة حسين ودمشير وبنى أحمد الغربية نظمت حملات مكبره لإزالة كافة أشكال التعدى وخلال الحملة رصد قسم التنظيم بالقرى المذكورة 12 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بمساحة ١٤٣٢ مترا وبيانتها كالآتي: 6 حالات بقرية بنى أحمد الغربية تعدى على أراض زراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بناء أسوار مبان بمساحة ٣٣٨ مترا و3 حالات بقرية نزلة حسين تعد على أراض زراعية وأملاك الدوله حفر أساس بمساحة ٦٠٥ أمتار و3 حالات بقرية دمشير تعد على أراض زراعية مبان بمساحة ٣ قراريط، ٨ أسهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الأراضى الزراعية واسترداد أراضى أملاك الدولة والقضاء على البناء العشوائي بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا