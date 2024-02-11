بعد انتهاء أعمال الرصف.. محافظ المنيا يفتتح الكوبرى العالى

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الكوبري العالي "كوبري الملك فاروق" بوسط مدينة المنيا، عقب انتهاء أعمال الرصف والصيانة الدورية للكوبري، وإعادته للعمل بشكل كامل .



وأكد المحافظ أن الكوبرى العالى "الملك فاروق سابقا" المنشأ منذ عام 1932 يعد أحد أهم الكبارى بمدينة المنيا نظرا لموقعه فى منطقة حيوية حيث يربط شرق وغرب المدينة وأن عمليات الرصف والصيانة جاءت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة، وإعادة تأهيل الكباري والطرق الرئيسية والفرعية بما يُسهم في تحسين حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف المحافظ، أن عمليات الرصف والصيانة للكوبري نفذتها وحدة الرصف بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة جامعة المنيا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وشملت الأعمال معالجة الفواصل ورصف سطح الكوبري ودهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الكوبري، وفقًا للخطة الزمنية المعدة.

من جانبه أكد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال الصيانة الدورية بكوبرى الملك فاروق بدأت يوم الجمعة الموافق19 يناير وأستمرت لمدة ثلاثة أسابيع وذلك للحفاظ علي سلامة المواطنين وتيسير حركة السير، وشهدت أنتهاء أعمال الرصف بسطح الكوبرى واعمال الدهانات بالأرصفة الجانبية والسور الحديدى وأعمدة الإنارة، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة والطرق والكبارى وإدارة الرصف كما تم وضع المادة المطاطية بفواصل الكوبرى لتيسير الحركة، وكذلك قص وتهذيب الأشجار بجانب الكوبرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية والمستمرة لكافة أعمال الصيانة الدورية التى تتم بمركز ومدينة المنيا؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مع ضرورة الالتزام بالمعايير وإنهاء الأعمال بالوقت المحدد لها، وذلك حرصا علي إعادة استخدام الكوبري والذي يربط شرق المدينة بغربها.

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