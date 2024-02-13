الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافلة طبية ضمن حياة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية المطاهرة بأبوقرقاص بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين ١٤ و١٥ فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1600 حالة خلال قافلة طبية علاجية بقرية الزورة بمركز مغاغة شمال المحافظة على مدار يومى 5 و6 من فبراير الجارى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 291 حالة جراحة، 461 حالة أطفال، 316 باطنة، 73 نساء، 89 أسنان، عدد 175 جلدية، 120 أنف وأذن، 75 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 226 تحليلا متنوعا وعدد 13 حالة موجات صوتية و6 حالة أشعة عادية و99 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالات خلع أسنان وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 144 مترددا.

صحة المنيا قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية المطاهرة بأبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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