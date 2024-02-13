الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز ديرمواس بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين والدكتور ابو الدهب عبد العظيم مدير اداره تموين ديرمواس نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة حيث قام عماد محمد علي مدير الرقابة التموينية ومحمود عبد المتجلي مفتش تموين بندر ديرمواس بحملة تفتيشية على المخابز البلدية بمدينة ديرمواس وتوابعها وأسفرت الحملة عن تحرير 34 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية بني حرام برئاسة محمد عبد الحميد رئيس القرية قام بالتعاون مع مكتب تموين بني حرام بالإشراف على توزيع عدد 500 اسطوانة غاز إضافية بنطاق قرية بني حرام وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار والعدالة في التوزيع.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق، ومراقبة الحالة التموينية والأسعار وفي إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس، مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المعنية بكافة أحياء وقري المركز.

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا
المنيا تحرير 34 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز مركز ديرمواس بالمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس

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