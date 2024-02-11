رفع 60 طن مخلفات وإزالة 5 حالات تعدٍ بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رفع 60 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة وإيقاف 5 حالات تعدٍ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال طه عامر، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية بقريتي بني محمد سلطان وطوخ الخيل نظمت حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الزراعية والأتربة وتمكنت من رفع ٦٠ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع والشوارع الرئيسيه والفرعيه ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي حفاظًا على الصحه العامه مؤكدا علي متابعة وتكثيف أعمال النظافة بالقرى والأحياء لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواءأسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية أوقفت حالتيِّ تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة بمساحة ٢٥٠مترًا، وتم التحفظ على أدوات ومواد البناء المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لمنع انتشار العشوائيات، حيث تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف دكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس المدينة، ووليد فرحان رئيس الحى، وايهاب محمود سكرتير الحى وفريق العمل المعاون له.

كما تم متابعة الحملات التى تقوم بها الوحدة المحلية ضمن المرحلة الثانية للموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة حالتيِّ تعدٍ على أراضي أملاك دولة وحدة محلية بقرية نزلة حسين ضمن الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس مدينة المنيا ومحمود وفيق رئيس قرية نزلة حسين كما أزالت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تحت إشراف إكرام محمود نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس قرية طوخ الخيل حالة تعدى أملاك رى بمساحة ٧٥ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا