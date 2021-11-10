الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي بالمنيا

رفع مخلفات في حملات
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع وأحياء المدينة والقري التابعة لها، ورفعت 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي، كما أزالت في المهد لحالة تعديل بأحد المباني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، إن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، ورفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

وتابع رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة، أعمال النظافة بالحي، حيث تم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات من عزبة بدوي، وذلك للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

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رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

وأوضح محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان برئاسة عصام معبد، تمكنت من إزالة تعديل داخل أحد الشقق السكنية بدون ترخيص بعزبة جارحي التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة بالمنيا
المنيا - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا إزالة تعديل مخالف بأحد المباني محمود أبو كريشة الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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