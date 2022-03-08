إزالة 13 تعديًا على أملاك الرى فى المنيا
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 13 حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بقرية دمشير، ضمن تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.
وقال حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، إن حملة إزالات ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية، تمكنت من إزالة 13 حاله تعد على أملاك الري على مساحة 383 مترا بقرية دمشير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون بحضور قسم التنظيم والمتغيرات والإزالات ومسئولي الري.
من جهته، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد على مواصلة اعمال الموجة 19 لإزالة كافة التعديات وعدم التهاون مع أي مواطن يتعدى على املاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو أراضي حرم نهر النيل .