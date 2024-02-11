الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في المنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات التي تقوم بها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.
 

وفي هذا السياق، نفذت حملة إشغالات بمدينة مطاي شمال المحافظة بشارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وباقي الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات والقضاء علي ظاهرة الزحام لتسهيل سير المواطنين وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع حى غرب المدينة والتي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في وجود حالة أرتباك مروري وتمثل تعديًا سافرًا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية حيث أسفرت الحملات عن تحرير ١٠محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة حملات تفتيشية ورقابية بمراجعة الإعلانات وإزالة العشوائية والمخالفة وغير المرخصة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات حرصًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط وإزالة ٣٠ إعلانًا غير مرخص بشوارع المدينة، كما واصلت سيارة التراخيص المتنقلة عملها، حيث تم ترخيص ٢٦ إعلانًا وبدء تقنين وضع ١٦ إعلانًا غير مرخص وذلك وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات.

حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات والغعلانات الغير مرخصة بالمنيا
المنيا حملات لرفع الإشغالات الإعلانات الغير مرخصة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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