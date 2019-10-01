حملات مكبرة لاستكمال رفع الإشغالات بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة كبرى بمنطقة شارع الحسيني، وميدان عمر أفندي، وذلك استكمالا لأعمال إزالة الإشغالات والمخالفات والتي بدأتها الوحدة المحلية بمنطقة الحبشي، وأسفل كوبري محمد بدوى، لإخلائه من الباعة الجائلين، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة من خلال تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على ما تم إنجازه في الفترة السابقة.



وتابع محمد سيد رئيس المدينة، أعمال الإزالات الفورية للمخالفين كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ علي نظافة الشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين تحقيقًا للصالح العام، مع استمرار أعمال رفع الإشغالات للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية، وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين.



وأكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تكثف جهودها في التصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.