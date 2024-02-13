تواصل تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ووفقا لتوجيهاته وتكليفاته بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب وتكثيف الأنشطة بها بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر يناير الماضي حيث تنوعت تلك الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات تدريبية، لتعليم بعض المهارات منها (علمني حرفة - وحدات اضاءة بالاركيت- وصناعة المشغولات الجلدية - المهارات الريادية - كتابة الرواية - كتابة المقال)، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول (مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري - الإنجازات الدولية)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة لتشجيع ممارسة الرياضة منها (المشروع القومي للفتاة والمرأة - مركز تدريب التوحد - المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ).

وأضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن إدارة تنمية النشء بالمديرية، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت (البرنامج القومي الكشفي لتنمية المهارات الكشفية- رواق الأزهر للطفل والأسرة - المشروع القومي "أخلاقي عنواني" - المشروع القومي "أولمبياد الطفل المصري")، مشيرا إلى استكمال، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة)، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية بمراكز ملوي جنوب المحافظة و بنى مزار ومطاي وسمالوط شمال المحافظة مشيرا إلي أستمرار المديرية في تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة والندوات بكافة مراكز الشباب علي مستوي المحافظة وحتي تكون مراكز الشباب ملجأ للشباب لممارسة أنشظتهم.

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