الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة فى المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أًصيب 6 أشخاص من بينهم 5 طلاب وعامل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مصنع سكر أبوقرقاص، وتم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي، مصر/ أسوان، أمام مصنع السكر بمدينة أبوقرقاص. 

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والحماية المدنية والشرطة، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم "4198 ى ج ق" ربع نقل، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة طلاب وعامل، وهم: أسامة محمود كمال، 15 سنة، واشرف إبراهيم عبدالعزيز، 19 سنة، محمود جميل عبدالمالك، 19 سنة، ومصطفي أمين عباس، 33 سنة، ومحسن صالح رشدي، 21 سنة، طلاب، على طه عبدالمحسن، 19 سنة، عامل، مقيمين جميعا بقرية دلجا بمركز دير مواس. 

تم نقل المصابون، إلى مستشفي ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على السيارة والسائق، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المنيا اصابة 5 اشخاص إنقلاب سيارة ربع نقل مصنع سكر أبوقرقاص الطريق الزراعي مصر أسوان مستشفي ملوي التخصصي

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