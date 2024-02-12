إزالة 55 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه ضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببني مزار ٤١ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف و٨ أكشاك مخالفة، حيث شن المهندس إيهاب عبد القوي وهاني رمضان نائبا رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمركز وقوات الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٢ حالة تعدٍ على أملاك دولة وأوقاف ومراسى، وشملت: إزالة ٢٤ حالة تعدى على أملاك دولة على مساحة ٣٠٩٣ متر وإزالة ٦ حالة تعدى على الطريق العام على مساحة ٥٦٠ متر وحالتين تعدى على مراسى واوقاف على مساحة ٤٠٠ متر إلى جانب إيقاف أعمال بناء بمنزل مخالف مساحتة ١٥٠ متر بالشارع الرابع بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة وإزالة ٦ حالات تعدى على أرض زراعية بدائرة الوحدة المحلية بالحسينية خارج الحيز العمراني على مساحة ٣ قراريط و١٢ سهمًا، إلى جانب إزالة ٨ حالات عبارة عن أكشاك بمساكن العكاك وإزالة حالتين تعدى على ارض زراعية فى المهد خارج الحيز العمراني تعاون زراعى بعزبة العطاونه على مساحة قيراط، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف نوابه بالتصدي الفوري لكافة أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، ورصد المخالفة والتعامل الفوري معهم وإحالة المخالفين للنيابة.

وقام قسم التنظيم بمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية برصد وتنفيذ إزالة فورية لـ١٤ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرى نزلة حسين وطوخ الخيل ودمشير وتله بمساحة ١٣٧٥متر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون واسترداد أراضي الدولة.

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