محافظ المنيا يشارك فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأهلية

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فى اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، الذى عقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، وذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الاسكندرية ونائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد شوقي زهران، أمين مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس.

أبدى محافظ المنيا سعادته وتقديره للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى دعمه المتواصل لتطوير منظومة التعليم وخاصة فى صعيد مصر وإضافة صرح علمي جديد على أرض عروس الصعيد للمساهمة فى إعداد جيل من الخريجين المتميزين والمؤهلين لسوق العمل بأفكار ورؤى مستحدثة فى ظل ما تصبو إليه القيادة السياسية فى بناء الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، قدم المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، ترحيبه بأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة علمية من أبناء المنيا، ليتعاونوا جميعًا ويسهموا في حراك تطوير التعليم العالي، وتحقيق نهضة مصر، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تُقدمه من برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية وانجاز الجامعات الأهلية المنبثقة من جامعات حكومية وكذلك لوزير التعليم العالي، لتقديمه كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة المنيا الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة المنيا الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

ومن جانبه، عبَّر الدكتور عصام فرحات، عن خالص شكره وتقديره للمستشار عبد الوهاب، وبمجهوداته التي تسعى نحو التطوير، والتعاون المثمر من أجل الصالح العام، مؤكدًا على رؤية الجامعة ومواكبتها للتطوير، واستحداث أحدث التكنولوجيا التعليمية، بما يهدف إلى تخريج كوادر تعليمية وعلمية، تماشيًا نحو الارتقاء بمنظومة التعليم العالى بمصر، ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وجهود التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى.

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