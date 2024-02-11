استمرار رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.

من جهته، تفقد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة رافقه مدير إدارة الطرق بالمركز أعمال الرصف بطريق المنشية بمركز أبوقرقاص للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي يشهدها مركز ومدينة أبوقرقاص، حيث وجَّه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه كلَّف نائبه أسامة سيبويه، نائب رئيس المدينه، بمتابعة أعمال التمهيد بشارع المجيدي والحلاجة بتفرعاته والملكية البحرية بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، استعدادا للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، وبهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة وأحمد ثابت نائب رئيس المركز أعمال الرصف بشوارع غرب المدينة حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وأعمال التربة بشارع الحجز الجديد وتفريعاته بطول 4 كيلو متر تقريبًا، وجار العمل في الشوارع المتبقية.

وشدد على تكثيف المرور الميداني لمتابعة أعمال الرصف، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تتم بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

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