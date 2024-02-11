الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال رصف
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية. 

من جهته، تفقد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة رافقه مدير إدارة الطرق بالمركز أعمال الرصف بطريق المنشية بمركز أبوقرقاص للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي يشهدها مركز ومدينة أبوقرقاص، حيث وجَّه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه كلَّف نائبه أسامة سيبويه، نائب رئيس المدينه، بمتابعة أعمال التمهيد بشارع المجيدي والحلاجة بتفرعاته والملكية البحرية بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، استعدادا للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، وبهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة وأحمد ثابت نائب رئيس المركز أعمال الرصف بشوارع غرب المدينة حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وأعمال التربة بشارع الحجز الجديد وتفريعاته بطول 4 كيلو متر تقريبًا، وجار العمل في الشوارع المتبقية.

وشدد على تكثيف المرور الميداني لمتابعة أعمال الرصف، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تتم بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
أستمرار أعمال رصف الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا
427952596_765004392340856_8953441361199794730_n
427952596_765004392340856_8953441361199794730_n
427960099_765004419007520_4529239382354523444_n
427960099_765004419007520_4529239382354523444_n
المنيا رصف الشوارع الخطة الاستثمارية مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

رفع 60 طن مخلفات وإزالة 5 حالات تعدٍ بالمنيا

غدًا.. قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى أبوقرقاص

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة فى المنيا

ضبط 2387 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق خلال يناير الماضي

إزالة 17 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة فى أبوقرقاص والمنيا

تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الترم الأول فى المنيا غدًا

وفاة شخص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بالمنيا

توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعر بديرمواس بالمنيا

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

قرار من النيابة بشأن واقعة التعدى على سيدة المعادى

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح