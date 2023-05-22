رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد توريد القمح وأعمال الرصف بالمنيا (صور)

قام تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا، بجولة تفقد خلالها أعمال توريد القمح ورصف الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك وتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

فقد تفقد رئيس المركز، خلال جولته، موسم توريد وحصاد القمح لعام 2023 إلى صوامع وشون قرية بنى عبيد بأبوقرقاص، حيث شدد على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية؛ حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

وأكد رئيس المركز على المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، وفي حال عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، كما شدد على مدير إدارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار.

كما تفقد رئيس مدينة أبوقرقاص أعمال الرصف والإنترلوك بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق التي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

وخلال جولته التي رافقه خلالها عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة، تفقد رئيس المركز والمدينة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمركز أبوقرقاص، وأكد الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الجولات والمتابعات تأتي بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والمشروعات والمبادرات التي تتم على أرض الواقع، والعمل على سرعة إنجازها وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تنفيذها.

تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص

تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص

تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص

أعمال الرصف بالمنيا

أعمال الرصف بالمنيا

أعمال الرصف بالمنيا

أعمال الرصف بالمنيا