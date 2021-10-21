تنفيذ أعمال إزالة التعديات بـ3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ أعمال إزالة التعديات بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق احكام القانون على المخالفين للقضاء على كافة أشكال التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حالات الرصد الميداني للتعديات على أراضِ أملاك الدولة والعمل على متابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها لرصد مخالفات التعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح عماد محمد حسن القائم بأعمال رئيس مدينة سمالوط أنه تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا التابعة للمركز مؤكدًا استمرار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي مركز بني مزار تمكنت الوحدة المحلية بصندفا وأثناء مرور رئيس الوحدة من رصد حالة تعدٍ بعمل شدة خشبية بالدور الأول وتم التعامل معها وإزالتها.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز المنيا من إزالة حالة صبة خشبية بقرية طوه بطوخ الخيل وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.