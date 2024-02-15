الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": توقيع الكشف على 1627 حالة خلال قافلة طبية في "بني حسن"

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بني حسن الشرق بأبوقرقاص لصحة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على مواصلة تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.
 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في تقريره ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالمنيا بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 12 و 13 من فبراير الجارى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1627 حالة وصرف الادوية وإجراء الفحوصات اللازمه لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات والتى شملت 336 حالة جراحة، 428 حالة أطفال، 374 باطنة، 85 نساء، 76 أسنان،128 جلدية، 160 أنف وأذن، 40 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 213 تحليلا متنوعا منها 9 حالات موجات صوتية و 8 حالات اشعة عادية و98 كشف مبكر للضغط والسكر، و 10 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 143 مترددا.


وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلنت أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1600 حالة خلال قافلة طبية علاجية بقرية الزورة بمركز مغاغة على مدار يومى 5 و6 من فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.
 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 291 حالة جراحة، 461 حالة أطفال، 316 باطنة، 73 نساء، 89 اسنان، عدد 175 جلدية، 120 أنف وأذن، 75 تنظيم اسرة، إلى جانب إجراء 226 تحليلا متنوعا وعدد 13 حالة موجات صوتية و6 حالة أشعة عادية و99 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالات خلع اسنان وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 144 مترددًا.

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صحة المنيا قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية بني حسن الشرق مركز أبوقرقاص بالمنيا

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