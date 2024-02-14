إزالة 19 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، ضمن تنفيذ أعمال الموجة 22 وتنفيذا لتوجيهات اللواء أوسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه وضمن الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالفقام المهندس إيهاب عبد القوي وهانى الخولى نائبا رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات بالوحدة والمركز والمتغيرات المكانية بالمحافظة وقوات الأمن والمركز بإزالة ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ١١قيراطا، كما تمكن محمد عيد رئيس حى غرب بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتين بناء بدون ترخيص بارض القماشين وطريق أبوحرب على مساحة 190 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحده المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة عدد ٥ حالات تعد، بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور هشام محمد حسانين نواب رئيس المركز، وبالتعاون مع جهات الولاية، حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ عدد 3 حالات تعد جاءت كالتالي: إزالة حالة تعد أملاك بمساحه ١٤٠ متر و٢ حالة تعد أراضي زراعية، بمساحه ١٧٢ متر بإجمالي مساحه ٣١٢ مترا، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا