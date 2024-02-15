تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية في "بني مزار" بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه في إطار متابعة الاسواق والمخابز شن على الكيال نائب رئيس المركز يرافقه التفتيش الإدارى بالمركز والدكتور طارق صلاح مدير إدارة الطب البيطرى وتفتيش الصحة ومباحث التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية لمتابعة السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المعروض للجمهور والبيع بالأسعار المقررة بالقيس واشروبه وبني صامت وأحياء بني مزار.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 24 محضرًا متنوعًا مابين (نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون صرف وتبديد وعدم نظافة ادوات العجن و٣ محاضر ذبح خارج المجزر وتم التحفظ على ١٨ كيلو لحوم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيها وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الادمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها ومنع أية محاولة لاحتكار السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها تتم بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين.

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا