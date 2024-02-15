الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية في "بني مزار" بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه في إطار متابعة الاسواق والمخابز شن على الكيال نائب رئيس المركز يرافقه التفتيش الإدارى بالمركز والدكتور طارق صلاح مدير إدارة الطب البيطرى وتفتيش الصحة ومباحث التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية لمتابعة السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المعروض للجمهور والبيع بالأسعار المقررة بالقيس واشروبه وبني صامت وأحياء بني مزار.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 24  محضرًا متنوعًا مابين (نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون صرف وتبديد وعدم نظافة ادوات العجن و٣ محاضر ذبح خارج المجزر وتم التحفظ على ١٨ كيلو لحوم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيها وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الادمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها ومنع أية محاولة لاحتكار السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها تتم بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين.

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
حملة تموينية علي الأسواق والمخابز ببني مزار بالمنيا
428190265_818293407007523_1380156063039997500_n
428190265_818293407007523_1380156063039997500_n
المنيا 27 مخالفة تموينية حملات رقابية الاسواق والمخابز مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

مواد متعلقة

"تضامن المنيا": قافلتان طبيتان لدعم 250 مريضًا بقرى المحافظة

إحالة 11 طبيبًا وإداريًا بوحدات أبوقرقاص الصحية للتحقيق

إزالة 19 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

"إعلام المنيا" ينظم ندوة حول زواج القاصرات بقرية دمشير

إزالة وإيقاف 100 حالة تعدٍ ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

زراعه 105 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز ديرمواس بالمنيا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية