"إعلام المنيا" ينظم ندوة حول زواج القاصرات بقرية دمشير

نظَّم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ندوة بعنوان "زواج القاصرات" بمقر الوحدة المحلية بقرية دمشير، بحضور مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالمنيا، ومسؤولي الأوقاف والأزهر الشريف، بحضور كل من سلوى مصطفى محمد، مسؤول إعلام إدارة المنيا، والشيخ ياسر رفعت، محمد، مديرإدارة أوقاف دمشير، والشيخ محمد محمد زكي محمد، مفتش دعوة بإدارة أوقاف دمشير، والمهندس محمد أحمد جابر، رئيس الوحدة المحلية بدمشير ورضا على عبدالجابر، سكرتير الوحدة وحضور العاملين الوحدة المحلية بدمشير.

وتناولت الندوة قضية زواج القاصرات من حيث الأسباب وآثارها الاجتماعية والنفسية على الفتيات وانعكاس ذلك علتى المجتمع، كما تناولت دور الأسر في هذه الظاهرة وتوعيتهم بخطورة الزواج المبكر لأنها بالفعل تمثل تحديًا حقيقيًا للدولة المصرية ولابد من مجابهتها في السنوات المقبلة.

وأوضح مدير التثقيف الصحي، أن من أضرار زواج القاصرات هدر حق الفتاة في التعليم والصحة والترفيه وأنه شكل من أشكال العنف الأسري، كما أكد أن خطورته تكمن في عدم توثيقه رسميًا وبالتالي ضياع حقوق الفتاة، لافتًا إلى أنه من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع، مشددًا على ضرورة مواجهة ظاهرة المأذونين الشرعيين الذين يشاركون في هذه الظاهرة وهم على يقين بأنهم يخالفون القوانين، فلابد من التصدي لهؤلاء لأنهم من الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة زواج القاصرات.

من جهته، ناقش مسؤولي الأزهر والأوقاف الموضوع من منظور ديني للحفاظ على حقوق المرأة والقدرة على تربية النشء تربية سليمة.

من جهته، أكد عامر طه، رئيس مركز ومدجينة المنيا، أن هذه الندوات تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لتعريف المواطنين بالقضايا التي تمس الغالبية العظمي منهم وقضايا الوطن.

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