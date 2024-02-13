الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعه 105 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالشوارع والطرق والميادين اتوفير بيئة صحية نقية ومواجهة التغيرات المناخية وتجميل الشوارع، وقامت بزراعة أشجار مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى، حيث تم استكمال زراعه ١٠٥ شتلة متنوعة (ماهوجني، تفله، ومورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي كتدعيم للجانب الغربي للطريق، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق، للحفاظ على المنظر الجمالي كما تم نظافه الحشائش ورفعها ودهان جزوع الأشجار وتسويه ونظافة الطريق بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحمله الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي بحضور الدكتور هشام محمد حسانين نائب رئيس المركز وحسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعه 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين، وتنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
المنيا زراعة 105 شجرة مبادرة 100 مليون شجرة الطريق الزراعي بمطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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