إزالة 14 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

نظمت الوحات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص ضمن الموجة ٢٢، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة والوقف الفورى لكل أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.

وأكد ضرورة رصد المخالفة، والتعامل الفوري معها، وإحالة المخالفين للنيابة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز فى إزالة التعديات وضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٧ حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف، حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بقرية الحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة بإزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط بحوض النجيلة وحوض الخمسين ثاني.

كما تمكن محمد عيد، رئيس حى غرب، ومحمد أبوالليل، رئيس حى شمال، وإدارة الإزالات والإشغالات ومسئول الزراعة، من إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بالقماشين وطريق مارسيليا على مساحة ٢٥٠ مترًا، وأزال إسماعيل عبدالعظيم صالح رئيس الوحدة المحلية بشلقام وإدارة الإزالات ومسئول الجمعية الزراعية حالة تعد بحفر أساسات وتشوين مواد بناء على أرض زراعية بناحية ابطوجة على مساحة نصف قيراط بحوض العامود، وقام عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الإزالات ومسئول حماية الأراضي بإزالة حالتي بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية منشية اليوسفي والمعطن، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى دمشير وتله وبنى محمد سلطان وأجهزتهما التنفيذية، رصدت تنفيذ إزالة فورية لـ ٧ حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة علي مساحة ٦٤١ مترا، وبيناتها كالآتي: 3 حالات بقرية دمشير تعد على أملاك الدولة مبان بمساحة ١٧٥ مترا، تعد على أراض زراعية مبانٍ بمساحة قيراط، ٦ أسهم و3 حالات بقرية تلة تعد على أراض زراعية مبان بمساحة قيراط وحاله بقرية بنى محمد سلطان تعد على أراض زراعية مبان بمساحة ١٠ أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، وليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بسلطة القانون، مشيرا إلى أن الحملة أشرف عليها نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

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