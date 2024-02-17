وزيرة التضامن: 4.8 مليون طالب استفادوا من دعمنا لمنظمات المجتمع المدنى

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن تغير المناخ يؤثر على الأمن الغذائي وليس في كميات الغذاء فقط، ولكن في جودته أيضا، ويخلق الأزمات الاقتصادية، كما يمثل تحديا كبيرا أمام أي تنمية، بجانب الهجمات الإرهابية والصراعات التي تتحدى قوانين ومبادئ حقوق الإنسان، وإن الاعتداءات في قطاع غزة تدمي قلوب الإنسانية، مشددة على أن تأمين الغذاء هو تأمين للحياة الذي يؤثر بشكل كبير على فئات الأطفال والنساء، وكذلك العمالة غير المنتظمة، موجهة الشكر لمؤسسة الخير على دورها التنموي والداعم للمواطنين الأولى بالرعاية، وكذلك المؤسسات التنموية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة مصر الخير لإعلان الفائزين بجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الخامسة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة اليسندرو فراكستي.

تعيش مصر حاليًا ازدهارًا كبيرًا في دور منظمات المجتمع المدني

وأضافت القباج أنه رغم كل التحديات في العالم والمحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، فالخير موجود في مصر، بمواردها العظيمة وعقول أبنائها، كما تعيش مصر حاليا ازدهارا كبيرا في دور منظمات المجتمع المدني، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرًا لتعظيم دور هذه المنظمات.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني، وتثمن الوزارة دور المجتمع المدني التي تنفذ مشروعاتها عن طريق الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بدعم مبادرات المجتمع المدني بقيمة مليار و400 مليون جنيه، لتعزيز دوره في الخدمات المقدمة للأولى بالرعاية.

كذلك نوهت وزيرة التضامن، بأن دعم الوزارة للجمعيات استفاد منه 4.8 مليون طالب مدرسي، كما قامت الوزارة بإنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات وتقدم خدماتها من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية لشباب الجامعات.