وزيرة التضامن: المساعدات المصرية لغزة تحتل المركز الأول بنسبة تخطت 60%

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماراثون من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان "تضامنا مع أهلنا في غزة".

ويأتي الماراثون في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، حيث يجمع المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، الذين وصل عددهم ما يقرب من 10 آلاف مشارك للركض من أجل القضية والمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، حيث يهدف لجمع التبرعات لمساعدة أهالي القطاع.

وتعمل الفاعلية على تشجع المشاركين اجمع التبرعات من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، حيث تم بالفعل جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الماراثون الخيري رسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة، خاصة أن مصر دائما تساند وتدعم القضية الفلسطينية، موضحة إن الجهود المقدمة من جانب الدولة المصرية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصلت إلى حوالي 200 ألف طن تم شحنهم وايصالهم إما بالطريق البري أو الجوي أو البحري.

جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية

وأشادت القباج بجهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتجهيزات اللوجيستية والتوسع في سلاسل الإمداد ونشر المخازن على مستوى الجمهورية للتحقق من كفاية وكفاءة تخزين وتوريد كافة أنواع الإمدادات سواء المقدمة من مصر، أو المنظمات الأممية الدولية، أو الواردة من حوالي 37 دولة، علمًا بأن نصيب المساعدات المصرية احتل المركز الأول بنسبة تخطت 60% من المساعدات.

كما أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدعم المقدم للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك جهود المجتمع المدني المصري.