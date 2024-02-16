الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأورومتوسطى": 200 مليون دولار خسائر مادية بجامعات غزة جراء الاحتلال

الأورومتوسطي
الأورومتوسطي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة ويشكل تكريسًا للإبادة الجماعية في غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية أدّت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.

وتابع: "ثلاثة من رؤساء الجامعات وأكثر من 95 عميدًا وأستاذ جامعة استشهدوا في غارات إسرائيلية، بالإضافة إلى 88 ألف طالب فلسطيني حرموا من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي وتعذَّر على 555 آخرين الالتحاق بالمنح الدراسية في الخارج".

كما أشار إلى أن 5 من أصل 6 جامعات في قطاع غزة تم تدميرها كاملًا أو جزئيًا بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات في غزة جراء التدمير تفوق 200 مليون دولار.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة جامعات غزة استهداف جامعات غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: دمار 70% من البنية التحتية فى غزة.. ولا أمان فى القطاع

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

شيماء غنيم: شخصيات "رَبْع الرُّز" كانت حية أمامي تزورني وتتحدث معي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى