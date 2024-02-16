"الأورومتوسطى": 200 مليون دولار خسائر مادية بجامعات غزة جراء الاحتلال

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة ويشكل تكريسًا للإبادة الجماعية في غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية أدّت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.

وتابع: "ثلاثة من رؤساء الجامعات وأكثر من 95 عميدًا وأستاذ جامعة استشهدوا في غارات إسرائيلية، بالإضافة إلى 88 ألف طالب فلسطيني حرموا من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي وتعذَّر على 555 آخرين الالتحاق بالمنح الدراسية في الخارج".

كما أشار إلى أن 5 من أصل 6 جامعات في قطاع غزة تم تدميرها كاملًا أو جزئيًا بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات في غزة جراء التدمير تفوق 200 مليون دولار.