رابط استعلام تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط استعلام تكافل وكرامة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا لمعرفة أسماء الحاصلين على المعاش الشهري الجدد خاصة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 15 % من معاش شهر مارس المقبل 2024.

رابط استعلام تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام تكافل وكرامة من خلال هذا اللينك (من هنا) حيث يدخل المتقدم للحصول على الدعم المالي الشهر في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على كافة بياناته الشخصية لمعرفة نتائج التقديم الطلب وفقا لتوافر الشروط المعلنة فيه من عدمه حيث يتم الاستعلام مع سبب الاستبعاد في حالة رفض الطلب.

تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى الارتقاع بمعيشة الأفراد في الأسر الأكثر احتياجا خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية في كافة محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى ميعشتهم ومستواهم التعلمي الثقافي للوصول إلى مواطن يعرف حقوقه ووجباته اتجاه وطنه.

المستندات المطلوبة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تتلخص المستندات المطلوبة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد الأكثر من 18 سنة.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة مميكنة.

صورة من بطاقة التموين.

قيد دراسي للأطفال من عمر 6-18 سنة والطلاب في الجامعة ويتم تقديمه من الكلية التي يدرس بها الطالب.

مود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة مرض المتقدم مرض مزمن أو إعاقة.

صورة من شهادة وفاة الزواج أو الزوجة.

صورة تدل على الهجر أو ما يدل على الانفصال.

إقرار وصايا للأيتام.

صورة شهادة السجن في حال سجن الأب والأم.

كيفية تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة

جاءت خطوات تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال هذا اللينك (من هنا).

من خلال هذا اللينك (من هنا). اختيار أيقونة تقديم الشكاوى.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

تسجيل الشكوى المراد تقديمها بدقة.

الضغط على كلمة حفظ الشكوى.

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خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة