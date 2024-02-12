اتحاد المهن الطبية: اليوم بدء صرف دفعة معاش شهر فبراير

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة فبراير عن أشهر ( يناير وفبراير ومارس) 2024، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتبارًا من اليوم.

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن هذه الدفعة الثانية من المعاشات التي سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقًا لقرار مجلس الاتحاد الذي جرى اتخاذه بتاريخ 2 مايو 2023.

خط ساخن للاستفسارات

وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم ١٥٦٠٣ باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية،أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 119534 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالًا كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وكان الدكتور أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء البشريين، قد ثمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

حوافز المهن الطبية

وأضاف رئيس إتحاد المهن الطبية في بيان له: "الرئيس السيسي قد قام بتخصيص 15 مليار جنيه تشمل الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات والمعلمين، مشيرا إلى أن القرارات خطوة هامة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية، لافتا إلى أنهم قد سبق وطالبوا بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية علي باقي العاملين بوزارة الصحة.

وتابع: " تخصيص 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، أمر مهم في تلك الفترة وتساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم أعضاء المهن الطبية لمواجهة الأعباء المعيشية".