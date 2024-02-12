الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المهن الطبية: اليوم بدء صرف دفعة معاش شهر فبراير

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة فبراير عن أشهر ( يناير وفبراير ومارس) 2024، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتبارًا من  اليوم.

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن هذه الدفعة الثانية من المعاشات التي سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقًا لقرار مجلس الاتحاد الذي جرى اتخاذه بتاريخ 2 مايو  2023.

خط ساخن للاستفسارات

وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم ١٥٦٠٣ باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

وزارة الصحة تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى نيابة عن أعضاء المهن الطبية

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية،أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 119534 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالًا كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وكان الدكتور أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء البشريين، قد ثمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية،  بقيمة 180 مليار جنيه،  مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

حوافز المهن الطبية

وأضاف رئيس إتحاد المهن الطبية في بيان له: "الرئيس السيسي  قد قام بتخصيص   15 مليار جنيه تشمل الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات والمعلمين، مشيرا إلى أن القرارات خطوة هامة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية، لافتا إلى أنهم قد سبق وطالبوا بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية علي باقي العاملين بوزارة الصحة.

txt

رئيس المهن الطبية: قرارات الرئيس بزيادة المرتبات ورفع بدل المخاطر خطوة على الطريق الصحيح

وتابع: " تخصيص 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، أمر مهم في تلك الفترة وتساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم أعضاء المهن الطبية لمواجهة الأعباء المعيشية".

 

اتحاد المهن الطبية فبراير الأطباء البشريين الأسنان معاشات الأعضاء المعاشات

مواد متعلقة

المستشفيات التعليمية تنظم دورة تدريبية لمدربين الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية بالتعاون مع "الصحة العالمية"

الصحة: تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

وزير الصحة يلتقى وزيرة الدولة للتعاون الدولى القطرية لبحث زيادة الدعم الصحى لقطاع غزة

الرعاية الصحية: نستعد للإعلان عن أول مركز إقليمى لعلاج أمراض وسرطانات الدم

"الصحة" تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

"الدواء": ورشة عمل حول "الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية"

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية

كيف حقق التحول الرقمى طفرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

اليوم.. نظر طعون المتهمين في "حادث قطاري طهطا"

استكمال محاكمة المتهم المتسبب في وفاه الفنان أشرف عبدالغفور اليوم الإثنين

الاحتلال: الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح