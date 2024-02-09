الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء": ورشة عمل حول "الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية"

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية. 

وتهدف ورشة العمل نظريًا وعمليًا إلى الإلمام الشامل بكل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، والطريقة المثلي للعمل عليها وكيفية إرسال التقارير عن طريق  استخدام الـ(medDRA coding). 

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن ورشة العمل تهدف إلى الآثار العكسية الخاصة بالتطعيمات  والأخطاء الشائعة في الإبلاغ عن جميع الآثار العكسية.

ورشة العمل

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، حيث أن الورشة مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية بشركات الأدوية.

وقالت إن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024. 

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وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد عقدت ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في سوق الدواء، التي انعقدت تحت عنوان "مكافحة تزييف الأدوية"، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء متعددة الجنسية.

تطوير قدرات العاملين

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتور رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدارات، أهمية مثل هذه التدريبات لتطوير قدرات العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجهات العالمية لمواكبة أحدث التغيرات في مجال مكافحة الغش التجاري عالميًا وكيفية الاستفادة من تلك الخبرات محليًا.

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فيما أكد الدكتور محمد سويلم، مدير شركة فياترس لمنطقة مصر ودول شمال إفريقيا، على أهمية دور هيئة الدواء المصرية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري وإحكام الرقابة على سوق الدواء في مصر، مشيدًا بجهود الهيئة والعاملين بالقطاع.

وخلال الورشة قدم عدد من الخبراء الدوليين، محاضرات حول أحدث التقنيات والممارسات العالمية في كيفية مواجهة ومنع الغش في مجال الدواء، كما تم تبادل الخبرات والنقاشات بين العاملين بالهيئة والخبراء حول الآليات المتبعة محليًا ودوليًا لمكافحة الغش التجاري للدواء، لضمان دواء آمن وفعال للمرضى حرصًا على سلامتهم.

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