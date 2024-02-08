"الدواء" تختتم ورشة عمل حول التعريف بتقييم الشوائب والمذيبات في المستحضرات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل “التعريف بكيفية تقييم الشوائب والمذيبات المتبقية في المستحضرات الصيدلية”، بما يتوافق مع أحدث دساتير الأدوية والمعايير العالمية لمأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية.

وقالت الهيئة، إنه تم خلال ورشة العمل التعريف بمختلف أنواع الشوائب وبقايا المذيبات وعناصر التحليل المستخدمة في تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية لتقييم الشوائب والمذيبات.

يأتي ذلك في إطار التطوير والتحديث المستمر بآليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، والتكامل مع شركاء الصناعة وتقديم الدعم الفني للشركات، وتدريب العاملين بالقطاع الدوائي.

زيارة وفد تنزانيا

وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل وفدًا تنزانيًا رفيع المستوي، والذي رأسه اللواء ريتشارد موتايوبا، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية، والسيد آدم فيمبو، مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية TMDA، وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وكذا لفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وعدد من ممثلي شركاء الصناعة الوطنية؛ وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية.

إعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية

تناول الاجتماع بحث فرص التعاون المشترك، والبدء بإعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية مشتركة، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين، كما شمل النقاش كيفية تيسير إجراءات نفاذ الدواء المصري إلى السوق التنزانية، وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدي الجانب التنزاني، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الدوائي بالجمهورية التنزانية من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائي هناك.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بمقر المنصورية؛ حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة؛ مما يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها كسلطة رقابية، والذي يلقي بظلاله على ارتفاع الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

ورشة عمل