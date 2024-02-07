الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة توجه بتكثيف الإجراءات الوقائية للاكتشاف المبكر ومنع دخول أي أمراض معدية من الخارج

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

وجهت وزارة الصحة والسكان، بتكثيف الجهود التي تقوم بها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتم في جميع المنافذ الحدودية لجمهورية مصر العربية، من أجل الاكتشاف المبكر والسيطرة والتحكم ومنع دخول أي أمراض معدية وافدة من الخارج، وذلك من خلال استمرار تنشيط إجراءات الترصد والتعامل السريع مع أي حالات يشتبه إصابتها بأمراض معدية، بما يتسق مع القواعد العلمية والعملية المعمول بها عالميًا ومحليًا.

txt

الصحة تقدم التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر وتوزيع أكثر من 10 آلاف منشور توعوى

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفدًا بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود قطاع الطب الوقائي، فيما يخص ترصد الأمراض المعدية، متابعة الموقف الوبائي محليا وعالميا، وتوافر التطعيمات، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو تقديم الخدمات الوقائية للأشقاء القادمين من غزة والسودان.

مكافحة نواقل الأمراض

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول استعراض الجهود التي يقوم بها قطاع الشئون الوقائية في مجال مكافحة نواقل الأمراض، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على خلو مصر من تلك الأمراض المنتقلة.

أضاف " عبد الغفار " أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود التي تتم فيما يخص الأمراض المستهدفة بالتطعيم، مشيرًا إلى التأكيد على استمرار الحفاظ على نسبة تطعيم أكثر من 95% طبقا لأدلة منظمة الصحة العالمية.

"الصحة" تكرم الدكتورة نعيمة القصير وتهديها درع الوزارة تقديرا لجهودها

ولفت " عبد الغفار " إلى أن الوزير قد وجه باستمرار الحملات التثقيفية بشأن اتباع الإرشادات الوقائية لمنع انتقال العدوى ورفع درجة الوعي لدى المواطنين، وذلك في إطار رؤية قطاع الطب الوقائي بتحسين جودة البيئة الصحية والحفاظ على المواطنين من أي أمراض معدية.

حضر الاجتماع، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للبشئون الوقائية، والدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة.

الصحة الإجراءات الوقائية أمراض معدية المنافذ الحدودية الاكتشاف المبكر

مواد متعلقة

نقابة أطباء مصر تشارك في تجهيز واعداد القافلة الثانية لفلسطين

"الطفولة والأمومة": أكثر من 20 ألف زائر استفادوا من أنشطة وفعاليات المجلس

الرعاية الصحية: 75.000 خدمة طبية وعلاجية لمرضى الأورام بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل

"الصحة" تكرم الدكتورة نعيمة القصير وتهديها درع الوزارة تقديرا لجهودها

"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الدواء: حريصون على تعزيز العلاقات الدوائية الثنائية مع الأشقاء فى تنزانيا

الصحة تقدم التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر وتوزيع أكثر من 10 آلاف منشور توعوى

الصحة: بروتوكول تعاون لتنفيذ دراسة اقتصادية حول "الأثر المالى والإكلينيكى للغسيل الكلوى البريتونى"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن عتتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية