نقابة أطباء مصر تشارك في تجهيز واعداد القافلة الثانية لفلسطين

قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة.

وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء والأمين العام المساعد أن اللجنة قامت باعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم اهالينا بغزة وستصل ان شاء الله خلال ايام.

وأشار أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجًا لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني

كما أكد الأمين العام المساعد أن نقابة أطباء مصر تعمل علي القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والاعاشية بالاضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء ان نقابة اطباء مصر قامت منذ أول يوم في الاحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الاغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.



ونوه الدكتور خالد أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الاطباء وأن اموال الاعمال الاغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها الي الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضًا في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي بالاضافة الي اغاثة الشعوب النازحين الي مخيمات بسبب الكوارث او الحروب.

وكان نقيب الأطباء، قد جدد فى وقت سابق نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة شعوب ودول العالم، بضرورة التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن مدير مستشفى الشفاء والأطقم الطبية في غزة، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، الذى يرتكب جرائمه على مسمع ومرأي من عالم صامت متخاذل طالما حدثنا عن حقوق الإنسان.



وأشار إلى إن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر.

قافلة إغاثة

قافلة إغاثة