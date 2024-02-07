الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة أطباء مصر تشارك في تجهيز واعداد القافلة الثانية لفلسطين

قافلة إغاثة
قافلة إغاثة

قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة.
وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء والأمين العام المساعد أن اللجنة قامت باعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم اهالينا بغزة وستصل ان شاء الله خلال ايام.

 وأشار أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجًا لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني

كما أكد الأمين العام المساعد أن نقابة أطباء مصر تعمل علي القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والاعاشية بالاضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي 
وأشار مقرر لجنة مصر العطاء ان نقابة اطباء مصر قامت منذ أول يوم في الاحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الاغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.

د.علا خير الله: هدفنا رفع كفاءة الأطباء وتأهيل كوادرنا الطبية (حوار)


ونوه الدكتور خالد أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الاطباء وأن اموال الاعمال الاغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها الي الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضًا في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي بالاضافة الي اغاثة الشعوب النازحين الي مخيمات بسبب الكوارث او الحروب.

وكان نقيب الأطباء، قد جدد فى وقت سابق نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة شعوب ودول العالم، بضرورة التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن مدير مستشفى الشفاء والأطقم الطبية في غزة، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، الذى يرتكب جرائمه على مسمع ومرأي من عالم صامت متخاذل طالما حدثنا عن حقوق الإنسان.

txt

نقابة الأطباء تعقد اجتماعات تجهيزية لمؤتمر الامتياز العاشر والممارسين العام


وأشار إلى إن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر.

 

قافلة إغاثة
قافلة إغاثة
قافلة إغاثة
قافلة إغاثة
قافلة إغاثة
قافلة إغاثة
نقابة أطباء مصر مصر العطاء القافلة الإغاثية شعب فلسطين غزة المجتمع الدولي

مواد متعلقة

"الطفولة والأمومة": أكثر من 20 ألف زائر استفادوا من أنشطة وفعاليات المجلس

الرعاية الصحية: 75.000 خدمة طبية وعلاجية لمرضى الأورام بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل

"الصحة" تكرم الدكتورة نعيمة القصير وتهديها درع الوزارة تقديرا لجهودها

"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الدواء: حريصون على تعزيز العلاقات الدوائية الثنائية مع الأشقاء فى تنزانيا

الصحة تقدم التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر وتوزيع أكثر من 10 آلاف منشور توعوى

الصحة: بروتوكول تعاون لتنفيذ دراسة اقتصادية حول "الأثر المالى والإكلينيكى للغسيل الكلوى البريتونى"

الصحة العالمية: اتفاقية جديدة لدعم أكثر من مليون شخص فى غزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

عاجل.. الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن عتتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية