الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطفولة والأمومة": أكثر من 20 ألف زائر استفادوا من أنشطة وفعاليات المجلس

الطفولة والأمومة
الطفولة والأمومة

أشادت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، مؤكدة أن المشاركة كانت فرصة عظيمة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتعريفهم بالدور الذي يقوم به المجلس ولاسيما الخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 20 ألف زائر لجناح المجلس.

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الطفولة والأمومة: ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم على هامش معرض الكتاب

وأوضحت "عثمان" أن فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة نفذ ما يقرب من 280 نشاطًا تنوعًا ما بين ندوات بالتعاون مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وورش عمل تحت عنوان "طفل آمن في عالم رقمي" هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التي قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الإلكتروني وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأي خطر، عبر الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل.

الأنشطة الترفيهية للأطفال

وأضافت "عثمان" أنه تم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين، وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال، كما عقد فريق عمل المجلس العديد من ندوات التوعية للأهالي والأسر المترددين على المعرض، والتي تضمنت العديد من الموضوعات التي تهم الأسر المصرية والتربية الإيجابية وأهم وسائل التربية البديلة عن العنف، فضلًا عن توزيع ما يقرب من 14000  منشور توعوي ومطبوعات وهدايا وجوائز على الأطفال وزوار الجناح تضمنوا معلومات عن خط نجدة الطفل 16000 والمبادرات التى ينفذها المجلس، معربة عن سعادتها بالإقبال الكثيف الذي شهده المعرض هذا العام.

"الطفولة والأمومة" و"مجلس ذوى الإعاقة" ينظمان ورشة عمل للأطفال على هامش معرض الكتاب

وقالت "عثمان" إن هناك بعض الجهات الشريكة التي تعاونت في تنفيذ بعض الأنشطة والندوات، وعلى رأسها هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة سيف إيجيبت، موجهة لهم الشكر والتقدير لتعاونهم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والتي كانت هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.

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الطفولة والأمومة معرض القاهره الدولي للكتاب توعية الأطفال نجدة الطفل الأنشطة الترفيهية الجوائز الأنشطة التفاعلية

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