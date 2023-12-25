الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تأخير حركة نيابات الأطباء يثير غضب البرلمان.. البياضى يوضح

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعرب د.فريد البياضي، عضو مجلس النواب، عن استيائه من تأخير وزارة الصحة في إصدار حركة نيابات الأطباء، والتي تمكن الأطباء المكلفين من الحصول على تخصصاتهم الطبية، قائلاً إن هذا التأخير يؤثر سلبًا على مستقبل الأطباء الخريجين الذين سيفقدون سنة دراسية بسبب عدم تسجيلهم في الدراسات العليا.

أوضح البياضي، في حديثه مع قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن حركة نيابات الأطباء تتم مرتين في العام، في مارس وسبتمبر، ولكن الوزارة لم تصدر الحركة الأولى إلا في يونيو، ولم تصدر الحركة الثانية حتى الآن، مما يعني دخول الأطباء في عام جديد دون تحديد مصيرهم العلمي.

أضاف أن هذه المشكلة تزيد من هجرة الأطباء خارج البلاد أو خارج القطاع العام، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء أعلنت أن 11 ألفًا و500 طبيب قدموا استقالتهم لوزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية.

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