الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح مصيلحى يستعرض رؤية الدولة لتنمية الثروة السمكية أمام مجلس الشيوخ (فيديو)

صلاح مصيلحي
صلاح مصيلحي

أوضح الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه قدم عرضًا شاملًا أمام مجلس الشيوخ اليوم عن خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية بالاعتماد على قطاعي المصايد والاستزراع السمكي.

وأكد مصيلحي، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الإنتاج السمكي في مصر تجاوز 2 مليون طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأن 80% منه جاء من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، مشيرًا إلى الفرق بين القطاعين من حيث الجودة والكمية.

وقال، إن المصايد الطبيعية تعتمد على تربية الأسماك في بيئتها الطبيعية، حيث تتناول غذاء طبيعي وتعيش في رفاهية، ولذلك فإن الإنتاج الطبيعي لا يمكن مقارنته بالإنتاج المكثف أو شبه المكثف الذي يستخدم التكنولوجيا لزيادة كثافة الأسماك وبالتالي الإنتاج.

وأضاف أن الإنتاج في المزارع السمكية يتفوق بمراحل على الإنتاج في البحيرات أو المسطحات المائية، وأن الإنتاج من البحر الأحمر يصل إلى 425 ألف طن سنويًا، ومن البحر المتوسط من 48 إلى 50 ألف طن سنويًا، ومن نهر النيل 76 ألف طن سنويًا، والباقي من البحيرات المصرية.

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