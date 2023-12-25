برعاية السيسي.. رئيس جهاز الثروة السمكية يوضح تفاصيل تطوير البحيرات (فيديو)

أوضح الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ما دار في اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين حول تطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات عليها.

وقال مصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي اطلع على ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة من أعمال تطوير في بحيرات البردويل والمنزلة والبرلس ومريوط وإدكو والسد العالي، مشيرا إلى أن هذه البحيرات كانت مهملة في العقود السابقة ومعرضة للتجاوزات التي تم إزالتها بالتعاون مع هيئة المسطحات المائية.

وأكد مصيلحي، أن هناك تطوير كبير في إنتاج الأسماك في البحيرات المصرية بفضل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن بحيرة المنزلة زاد إنتاجها من 45 ألف طن إلى 85 ألف طن، وبحيرة البرلس من 50 ألف طن إلى 105 آلاف طن، في العام الحالي.