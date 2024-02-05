الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شعبة الأدوية": نجرى دراسة عن ارتفاع سعر الدواء.. وهذا موعد تحريك الأسعار

الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي سيقوم بتدبير العملة الصعبة للإفراج عن المواد الخام المحتجزة في الجمارك، مشيرا إلى أن صناعة الدواء تعد من أولويات الدولة التي تسعى إلى توفير العملة الصعبة لها.

وعن ارتفاع سعر الدواء، قال «عوف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، إن شعبة الأدوية تجري دراسة التكاليف المستجدة للأدوية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موقف سعر الدواء، مبينا أن سعر الدواء يتأثر ببعض العوامل مثل تأثير الحرب في البحر الأحمر ورفع الشريحة التأمينية على العاملين ورفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

وأوضح، أن قرار تحريك أسعار الأدوية يستغرق من 4 إلى 6 شهور، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمنتجين من أي تأثيرات سلبية.

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