الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة ظاهرة الغش التجارى فى سوق الدواء

جانب من ورشة عمل
جانب من ورشة عمل

عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في سوق الدواء، التي انعقدت تحت عنوان "مكافحة تزييف الأدوية"، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء متعددة الجنسية.

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رئيس هيئة الدواء: حريصون على تعزيز العلاقات الدوائية الثنائية مع الأشقاء فى تنزانيا

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدارات، أهمية مثل هذه التدريبات لتطوير قدرات العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجهات العالمية لمواكبة أحدث التغيرات في مجال مكافحة الغش التجاري عالميًا وكيفية الاستفادة من تلك الخبرات محليًا.

ظاهرة الغش التجاري

فيما أكد الدكتور محمد سويلم، مدير إحدى شركات الدواء فى مصر ودول شمال إفريقيا، على أهمية دور هيئة الدواء المصرية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري وإحكام الرقابة على سوق الدواء في مصر، مشيدًا بجهود الهيئة والعاملين بالقطاع.

وخلال الورشة قدم عددا من الخبراء الدوليين، محاضرات حول أحدث التقنيات والممارسات العالمية في كيفية مواجهة ومنع الغش في مجال الدواء، كما تم تبادل الخبرات والنقاشات بين العاملين بالهيئة والخبراء حول الآليات المتبعة محليًا ودوليًا لمكافحة الغش التجاري للدواء، لضمان دواء آمن وفعال للمرضى حرصًا على سلامتهم.

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رئيس هيئة الدواء: حريصون على تعزيز العلاقات الدوائية الثنائية مع الأشقاء فى تنزانيا

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلية والدولية، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

كانت هيئة الدواء المصرية قد شاركت فى مؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري، ومشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية.

تأتي أهمية الندوة كباكورة التطبيق العملي لبروتوكول التعاون المبرم بتاريخ ٤ /١ /٢٠٢٤ بين هيئة الدواء المصرية ومكتب براءات الاختراع المصري، والذي يهدف إلى التوعية والتعريف بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز حمايتها، وتشجيع الشركات على الاستثمار فيها عن طريق البحث والتطوير والاستخدام الأمثل للموارد.

الدواء ورشه عمل الأساليب العالمية الغش التجاري سوق الدواء مكافحة ظاهرة الغش التجاري

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